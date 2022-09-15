Зірка "Орел і Решка" Мішель Андраде влаштувала ефектне тренування, поділившись новими кадрами у своєму блозі.



Як пише Politeka.net Мішель Андраде – відома українська співачка, яка стала ведучою шоу "Орел і Решка". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А на момент початку війни Мішель перебувала за межами України і одразу вийшла на мітинг і зайнялася волонтерством. Не забуває Андраде і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.



А цього разу зірка показала, як тренується у кімнаті. Мішель одягла міні-топік та шорти, вражаючи своїм ідеальним тілом.

Повідомлялося, що Андраді розповіла про події в Україні.

"Останні події, які відбуваються в Україні – це просто жах! Київ, Кременчук, Харків, Миколаїв, Черкаси, Сєвєродонецьк – немає слів! Нема сил!

Так хочеться, щоб усе закінчилося якнайшвидше, і ми побачилися знову у спокійній незалежній Україні!