Як відомо, Даша Астаф'єва є популярною українською співачкою та моделлю, вже кілька місяців вона допомагає ЗСУ та часто закликає інших допомагати нашим воїнам. Також виконавиця почала записувати новий проект разом із колегами.

Разом із ними Астаф'єва не лише базікає на камеру, а й готує різні смаколики, які потім вирушають до українських захисників.

«Мій ідеальний гість. Що ж, ми продовжуємо знімати та готувати наших захисників! Я дуже вдячна неймовірно талановитій та професійній команді, яку очолює травень @tomadze» - висловилася Даша.

Санта Дімопулос підтримала новий пост: «Люблю!».

У мережі також позитивно реагують на новий ролик найпопулярніших зірок:

«Красуня❤;Неперевершені; Клааас 😍Леша Даша - ідеальний тандем 😍; Як круто 😍💛💙; Ідеальна парочка 😅👌; Ну просто 🔥 ви супер!! Пишаюся 💙💛; Молодці !!! 🔥; Подивилася на одному подиху 💕; Даша ви за що не візьметеся - все буде цікаво ... навіть така нудна справа, як кухня (для мене) з вами буде 🔥; Даша ну це вогонь 🔥😍 чекаємо більше випусків 💥».

«Вчора відзняли випуски мого нового кулінарного шоу «Такі справи», знімали волонтерів. Вночі майже не спала, бо дуже болить. Все, що ми готуємо, відправляємо ЗСУ, учора був шпиталь» - розповіла Даша.

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