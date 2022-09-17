Як відомо, Даша Астаф'єва є популярною українською співачкою та моделлю, вона активно допомагає ЗСУ, знімає нові проекти та часто спілкується з фанатами. Даша з гумором реагує на незручні моменти у своєму житті та часто балує фанатів забавними фото в Інстаграм.

Артистка також зізнається, які процедури робить і як упорядковується. Даша захоплюється не лише спеціальною косметикою, а й любить спеціальний масаж.

«Не забуваємо про вихід зі стресу не лише у моральному плані. Одне із найулюбленіших місць для відпочинку мого обличчя. Робота над добрим станом м'язів обличчя – корисна звичка, якщо тобі за тридцять», - пише Даша під кадрами.

Також виконавиця почала записувати новий проект разом із колегами.

Разом із ними Астаф'єва не лише базікає на камеру, а й готує різні смаколики, які потім вирушають до українських захисників.

«Мій ідеальний гість. Що ж, ми продовжуємо знімати та готувати наших захисників! Я дуже вдячна неймовірно талановитій та професійній команді, яку очолює травень @tomadze» - висловилася Даша.

Нагадаємо, дружину ведучого "Холостяка" Решетника жорстко розкритикували через нові кадри.

Як повідомляла Politeka, зірка "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук емоційно звернулася до українців.

Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" показала рідкісне фото із чоловіком та сином.