Музикант Святослав Вакарчук приєднався до українців, щоб донести до світу правду про звірства російських окупантів у Харківській області.

Українці в соцмережах поширюють страшний знімок із Ізюма – рука загиблої людини із синьо-жовтим браслетом.

Браслет виявили на руці одного із убитих росіянами людей у ​​Харківській області. 16 вересня криміналісти встановили, що це є український військовослужбовець, який загинув від рук окупантів.

Музикант Святослав Вакарчук вирішив донести до світу правду про масове вбивство цивільних та полонених військових ЗСУ в Ізюмі.

У себе в Інстаграм він розмістив кадри, на яких показав такий самий браслет на своїй руці і поділився своїми думками.

"Браслет, стрічка на руці в кольорах нашого прапора - це так звично і природно. Нам. А для ворога - привід вбити. Вбити з однієї, найголовнішої для них причини - тому, що ти українець. Світ, усвідом зрештою #russiaIsATerroristState ❗ , - написав Вакарчук.

Користувачі мережі відгукнулися на кадри лідера гурту "Океан Ельзи".

"Усі найстрашніші сни тепер наяву",

"У мене їх 3 на одній руці 💔",

"Все віддається сторицею 🙏 ми сильні 😇 Слава Україні😊", - пишуть у мережі

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