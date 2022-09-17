Українці в соцмережах поширюють страшний знімок із Ізюма – рука загиблої людини із синьо-жовтим браслетом.
Браслет виявили на руці одного із убитих росіянами людей у Харківській області. 16 вересня криміналісти встановили, що це є український військовослужбовець, який загинув від рук окупантів.
Музикант Святослав Вакарчук вирішив донести до світу правду про масове вбивство цивільних та полонених військових ЗСУ в Ізюмі.
У себе в Інстаграм він розмістив кадри, на яких показав такий самий браслет на своїй руці і поділився своїми думками.
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"Браслет, стрічка на руці в кольорах нашого прапора - це так звично і природно. Нам. А для ворога - привід вбити. Вбити з однієї, найголовнішої для них причини - тому, що ти українець. Світ, усвідом зрештою #russiaIsATerroristState ❗ , - написав Вакарчук.
Користувачі мережі відгукнулися на кадри лідера гурту "Океан Ельзи".
"Усі найстрашніші сни тепер наяву",
"У мене їх 3 на одній руці 💔",
"Все віддається сторицею 🙏 ми сильні 😇 Слава Україні😊", - пишуть у мережі
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