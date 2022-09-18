Як пише Politeka.net , Олександра Зарицька - відома українська співачка, яка прославилася завдяки "Х-Фактору", де презентувала авторську пісню "Свята". Тепер зірка відома не лише в Україні, а й у всьому світі, а кліпи KAZKA набирають десятки та сотні мільйонів переглядів. Зірка, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А днями Зарицька наважилася показати свого нового хлопця.

Не забуває Олександра і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка опублікувала селфі разом із ефектним вирізом.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Коли у Варшаві?", "Ми у Гдянську", "Чудово виглядаєш", "Вау, яка", "Драйва вам і вашим слухачам", "Принцеса чарівна. Привіт з Харкова", "Дуже хочемо на ваш виступ".

Нагадаємо, повернення на екрани "Голосу країни" тренер шоу Зарицька з KAZKA звернулася до українців.

А ще Politeka повідомляла, що Зарицька з KAZKA показала, як змінився її колектив та заінтригувала новим концертом.

Також Politeka писала, що солістка KAZKA Зарицька дала концерт у укритті, з'явилися кадри