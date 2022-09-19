Популярна українська співачка Тіна Кароль намагається щодня показувати в Інстаграм, як працює над цікавими новинками, експериментує із вбраннями та підбирає найкраще для своїх виступів. Після кожної презентації пісень зірка часто нагадує свою роботу.

"Лейтмотив опору кожного з нас" - висловилася Кароль з новим уривком зі свого кліпу. Причому артистка наголосила на своїх дизайнерських костюмах і підкреслила їх особливості.

Також співачка спробувала об'єднати ідею про непокірність та свободу у кліпі, проте текст пісні і самі образи, на думку фанатів, зовсім не поєднувалися з роликом:

«Краса ❤️; Щось зовсім не те; Як красиво; Чому взагалі не зайшло 😢; Мені здається, що під цю музику підходив би англомовний текст… А то таке передчуття, що деякі слова не в тему…; Поки не починаємо по-новому все…. Миколаїв все ще страждає від війни… Але віримо, що скоро все буде добре».

Нагадаємо, кілька днів тому Тіна Кароль презентувала невеликий уривок із кліпу на нову пісню "Вільні. Нескорені". На нових кадрах зірка гордо позувала у костюмах відомого українського бренду Lever Couture, Dolce&Gabanna.

За словами артистки, вона довго чекала на презентацію, і її пісня уособлює непереможний дух нашої нації.

Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після Веніного сина.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок у формі для тренувань.

Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам та показала коханого.