На своїй сторінці в Instagram Григорій прокоментував реакцію українців на обмін полоненими, в рамках якого Україні вдалося повернути 215 захисників, зокрема 108 бійців полку "Азов". На думку ведучого, ми "лише вчимося радіти за інших".

"Але не минуло ще й години після перших звернень героїв й героїнь, як почалося… а чому звільнено лише 10% відсотків… чому повернено не всіх… а як же інші полонені… за них забули… вони нікому не потрібні… ага… ого… ми так і думали…Люди добрі, я переконаний, що кожен й кожна українка мріють, аби повернули всіх, щоб ця клята війна якомога швидше закінчилася, щоб трагедії оминали кожну українську родину", — пише Решетнік.

Григорій також вважає, що за постійними переживаннями, українці не звикли відчувати щастя.

"Тому ми маємо навчитися радіти за інших, цінувати навіть найменші звершення… жити, перепрошую за банальність, в моменті, й вірити. Бо іноді складається враження, що ми вже звикли до постійних переживань, випробувань і без критичних емоційних перепадів, не відчуваємо щастя. А воно - в деталях, дрібницях, зовсім поруч, як і наша Перемога!", — наголосив ведучий.

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