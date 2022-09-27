Леся Нікітюк у рамках шоу "Le Маршрутка" показуватиме, як живе Україна та українці під час війни, вона вже зустрілася з багатьма співвітчизниками.

Як повідомляє Politeka.net, телеведуча Леся Нікітюк приїхала в Естонію та відвідала столичну мерію. В адміністративній будівлі на зірку телеекранів чекав голова прибалтійського міста. Крім того, вона зустрілася з українськими біженцями у рамках зйомок проекту "Le Маршрутка". Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram .

Леся Нікітюк зізналася, що чим довше перебуває за кордоном, тим більше розуміє, що немає нічого кращого ніж дом. Такі думки висловлювали також українці, які опинилися далеко від України.

"За ці кілька днів мого перебування в Європі, я зустріла багато українців, які дуже хочуть повернутися... Бо чим далі ти від України, тим сильніше тягне додому... до свого, до рідного", - розповіла телеведуча.

Знаменитість додала, що незважаючи на всі звірства росіян в Україні, треба вірити, що ми незламні, вірити та допомагати ЗСУ, а також триматися.

На кадрах, які опублікувала телеведуча, вона позувала в чорних джинсах, що облягають, і куртці-сорочці лавандового кольору. Незважаючи на досить прості складові, цибуля вийшла стильною і гармонійною. До речі, такі речі, немов родом із 90-х, зараз на піку популярності. Позувала Леся Нікітюк біля гарного старовинного замку.



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