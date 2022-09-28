Як пише Politeka.net , Михайло Заливако – відомий український бізнесмен, який вирішив піти на шоу "Холостяк". Там Михайло обрав переможницею учасницю на ім'я Ганна Богдан. Пара після проекту більше року провела разом, але після початку війни не змогла далі зберігати стосунки. Хоча й зараз у Ганни залишається кішка Михайла, яка боялася переїздів, тож залишилася у мами переможниці "Холостяка".
Незважаючи на невдачу на особистому фронті, Михайло завдяки шоу став успішним блогером і тепер активно веде сторінку в Інстаграм. Але останніми тижнями Заливако був відсутній, а тепер раптово повернувся і вирішив розповісти, в чому була проблема.
"Дякую Інсті за все", - написав Михайло у сторіс.
"Не знаю, збіг чи ні, мене Інстаграм вирішив розблокувати через два з половиною тижні. Саме на мій день народження. Ну може бути там якось зійшлося і люди, які це робили, у цьому взяли участь. Ну, загалом, я знову повернувся", - сказав Заливако у своєму зверненні до фанів.
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Нагадаємо, "Холостяк" Заливако показав, як зберігає пам'ять про свого кота, який залишився у Богдана.
Також Politeka писала, що "Холостяк" Михайло Заливако розповів, як різко схуд на вісім кг
А ще Politeka повідомляла, що "Холостяк" Заливако після розриву з Богданом відповів, скільки йому вдалося скинути.