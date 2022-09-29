Михайло Заливако, учасник 11 сезону шоу "Холостяк" з теплотою та ніжністю ставиться до найближчих людей.

Український блогер і бізнесмен Михайло Залівако , який був головним героєм шоу «Холостяк-11», відзначав день народження 28 вересня. Чоловікові виповнилося 33 роки.

Заливако буквально завалив свій Instagram-stories кадрами, на яких продемонстрував, як друзі, знайомі та колеги вітали його зі святом.

Не оминула і колишня кохана Михайла, Ганна Богдан, вона приїхала до іменинника, щоб особисто його привітати і похвалилася цим публічно.

"Все, що хотіла сказати. Привітала особисто, ще раз із Днем Народження", - розповіла Богдан і показала знімок, на якому тісно притиснулася до колишнього.

«Дуже багато привітань, постараюся всім відповісти, я не пам'ятаю, щоби стільки багато було…», - зізнався Заливако.

Під кінець свята Михайло не забув про найріднішу людину – бабусю. Він показав кадри з літньою жінкою, яка сиділа у ліжку. Помітно, що бізнесмен із ніжністю та теплотою ставиться до неї.

«Моя гордість», - зазначив Заливако і додав до підписа червоне серце.

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