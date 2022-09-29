Телеведуча Леся Нікітюк повідомила про свято у родині та показала свого батька, на якого дуже схожа.

Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Леся Нікітюк вкрай рідко показує батька своїм шанувальникам. Однак зараз вирішила зробити виняток.

В сторіс сторінки в Instagram знаменитість повідомила, що сьогодні її тато Іван відзначає день народження. З такої нагоди вона показала два знімки і зворушливо привітала рідну людину з іменинами.

Так, Леся позувала з батьком у машині. Зазначимо, що ведуча дуже схожа на свого батька, особливо очима.

«29 вересня. Це найкращий день. Тому що цього дня відзначає День народження мій тато», - розповіла вона.

На ще одному знімку Нікітюк показала батька на відпочинку.

«Ів-Сент-Іван просто найкращий тато у світі. Ми обов'язково ще поїдемо на все включено. Обіцяю. Люблю тебе тато!», - зазначила теледіва.

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