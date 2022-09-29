Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Леся Нікітюк вкрай рідко показує батька своїм шанувальникам. Однак зараз вирішила зробити виняток.
В сторіс сторінки в Instagram знаменитість повідомила, що сьогодні її тато Іван відзначає день народження. З такої нагоди вона показала два знімки і зворушливо привітала рідну людину з іменинами.
Так, Леся позувала з батьком у машині. Зазначимо, що ведуча дуже схожа на свого батька, особливо очима.
«29 вересня. Це найкращий день. Тому що цього дня відзначає День народження мій тато», - розповіла вона.
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На ще одному знімку Нікітюк показала батька на відпочинку.
«Ів-Сент-Іван просто найкращий тато у світі. Ми обов'язково ще поїдемо на все включено. Обіцяю. Люблю тебе тато!», - зазначила теледіва.
Нагадаємо, Нікітюк відверто розповіла, як естонці ставляться до українців та показала кадри з мером.
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