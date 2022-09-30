Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка студії "Квартал 95" розмістила ефектне фото, на якому продемонструвала вертикальний шпагат. Поруч із нею позував телеведучий Олександр Педан, який також спробував закинути ногу, але не надто вдало.

"Олександр Педан, сумуєш за Мафією?! Я наприклад дуже 🥺😍 Взагалі сумую за тим відчуттям позитивних емоцій, які не соромно показати. Зараз же, кожен раз 500 разів подумаєш перед тим як щось говорити, постити чи знімати…Ви теж залежні від думки інших людей?", — зізнається Нікітіна.

Шанувальники в коментарях захоплюються вродою та гнучкістю артистки, а також підтримали її слова: "Ого, гімнасточка 😍", "Таке саме відчуття. І подумки переконуєш себе, що жити далі, це нормально, і не має бути соромно, і радіти також можна. Але все одно, рука не піднімається, щось викласти веселе чи хоча б нейтральне про своє власне життя", "Така красива".

Додамо, нещодавно Катерина Нікітіна похизувалася, що вперше в житті спробувала себе в якості актриси дубляжу та озвучила головного персонажа багатосерійного мультфільму "Крихітка Кро". Крім того, вона вперше спробувала себе в ролі футболістки, взявши участь у благодійному матчі, де зіграла з іншими зірками та справжніми спортсменами.

Нагадаємо, 19-річна донька Олени Кравець із "Квартал 95" розбурхала новим зухвалим образом.

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