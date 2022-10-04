Як пише Politeka.net , Олександр Еллерт - відомий український гуморист, який переміг на шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною. А нещодавно зірка виїхала з України і перебуває у Каліфорнії, США. Не забуває Еллерт і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка опублікувала нове фото на тлі американського та українського прапорів.

"Майже 800 азовців все ще перебувають у полоні!

Кілька днів тому мені надіслали фото хлопців, які зараз у полоні. Надіслали їхні дружини з проханням виставити, щоб про них не забували і питання їхнього звільнення було постійно у просторі, на слуху", - написав Еллерт.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дезертир модниця. Правило двох стін при тривогах не забувай там у Каліфорнії", "Не розумію, чому "Заборона виїзду з України чоловіків" охоплює лише тих, хто не може проплатити собі виїзд із країни", "Чому не в Україні, Олександре? ".

Нагадаємо, окупанти побоюються, що за НАТО підуть воювати Шварценеггер та Сталлоне, Еллерт насмішив перехопленням

А ще Politeka писала, що Переможець "Холостячки" Еллерт після втечі в США засвітився із зіркою "Жіночого кварталу"

Також Politeka повідомляла, що переможець "Холостячки" Еллерт, який втік за кордон, знову нарвався на критику.



