Як пише Politeka.net , Олександр Еллерт - відомий український гуморист, який переміг на шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною. А нещодавно зірка виїхала з України і перебуває у Каліфорнії, США. Не забуває Еллерт і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка опублікувала нове фото на тлі американського та українського прапорів.
"Майже 800 азовців все ще перебувають у полоні!
Кілька днів тому мені надіслали фото хлопців, які зараз у полоні. Надіслали їхні дружини з проханням виставити, щоб про них не забували і питання їхнього звільнення було постійно у просторі, на слуху", - написав Еллерт.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Дезертир модниця. Правило двох стін при тривогах не забувай там у Каліфорнії", "Не розумію, чому "Заборона виїзду з України чоловіків" охоплює лише тих, хто не може проплатити собі виїзд із країни", "Чому не в Україні, Олександре? ".
Нагадаємо, окупанти побоюються, що за НАТО підуть воювати Шварценеггер та Сталлоне, Еллерт насмішив перехопленням
А ще Politeka писала, що Переможець "Холостячки" Еллерт після втечі в США засвітився із зіркою "Жіночого кварталу"
Також Politeka повідомляла, що переможець "Холостячки" Еллерт, який втік за кордон, знову нарвався на критику.