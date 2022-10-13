Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк балує не лише чуттєвими кадрами, а й хвилює розуми міркуваннями на важливі життєві теми, надихає дівчат і закликає їх полюбити та прийняти себе. Цього разу на її сторінці в Instagram з'явилася посада про те, що її цінності зараз змінилися.

Як зазначила Христина Горняк, зараз для неї моменти спокою стали дуже цінними. Дружина телеведучого почала цінувати можливість просто посидіти на сонечку з кавою в руці.

"Моменти спокою стали дуже цінними! Іноді я думаю: що кожна секунда зараз - це сюрприз, який може бути і приємним, і не дуже ... ось я все частіше помічаю один і той же момент - зупиняйся і захоплюйся проживаючи його!", – додала дружина ведучого Володимира Остапчука.

Крім того, вона опублікувала знімок, на якому позувала з кавою в руці, підставивши обличчя до сонечка. В якості повсякденного образу вона обрала прості речі: піджак у смужку, білу футболку та прямі джинси. Образ доповнювали лофери та сонцезахисні окуляри у широкій оправі.

Користувачі мережі засипали Христину Горняк безліччю компліментів: "Бережіть себе, будь ласка. Ви неймовірна я", "Яка ви чудова", "Час не має над тобою влади! Красуня!", "Яскраве сонечко".

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