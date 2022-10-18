Як пишете Politeka.net, SLAVIA (Ярослава) - екс-дружина соліста гурту Дзідзьо (Михайла Хоми), з яким полягала в офіційних відносинах з 13-го по 21-й рік. Пара розійшлася на тлі чуток про те, що Михайло крутить роман із кумою Олею Цибульською. Наразі Ярослава активно займається сольною кар'єрою співачки. Не забуває зірка і про Інстаграм, де стежать за нею десятки тисяч українців. І Ярослава намагається постійно радувати фанів, ділячись творчістю та особистими кадрами.

А цього разу співачка вирішила розповісти про свій похід до салону.

"Привіт, їду на мейк та зачіску, готуюся до виступу. На ніч заплітаю кіски, бережу волосся від термоукладання", - написала Ярослава у публікації.

"Я вже у військовому шпиталі, чекаю відбою тривоги. Хочемо зробити свято нашим військовим. Моя місія піднімати бойовий дух піснею. Кожен на своєму місці працюємо заради перемоги. Слава Україні", - написала Ярослава і показала результат походу в салон.

Нагадаємо, екс-дружина Дзідзьо SLAVIA змінила образ і зробила несподівану заяву

А ще Politeka повідомляла, що екс-дружина Дзідзьо Slavia у надто короткій спідниці здивувала новим чином

Також Politeka писала, що екс-дружина Дзідзьо SLAVIA збентежила виступом під фонограму, з'явилося відео



