Як пише Politeka.net , Надя Мейхер – відома українська співачка, яка була у групі ВІА Гра до 2011 року. Після виходу з групи займалася зйомками в серіалах, а також опікувалась оперним співом.



А кілька років тому Мейхер вирішила піти на шоу "Маска", де в образі "Місяця" здивувала своїм виступом. Але зірку дізнався детектив Андрій Данилко, який колись з нею виступав і запам'ятав її голос. Також Надя займається власним брендом одягу, який сама з гордістю носить. Не забуває Мейхер і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Надя поділилася фото у шовковій сукні. Зірка стояла на дорозі вночі, вражаючи кожним вигином. Як можна побачити, Мейхер демонструвала сукню власного дизайну.

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