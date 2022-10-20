Євген Клопотенко навів кілька прикладів, щоб українці краще зрозуміли його твердження.

Як повідомляє Politeka.net, відомий кулінарний експерт та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко звучить українську кухню і намагається іншим прищепити любов до готування. На своїй сторінці в Instagram кухар розповів, що окрім рецепту важливо знати інформацію про сорти овочів, адже кожен з них має свій унікальний смак.



"Не знати сорт буряка — це не знати його імені. Не знати про що він і звідки взявся. І навпаки, коли ми дізнаємося про продукти більше, вони для нас набувають глибшого сенсу, стають ближчими. Подумайте про це", - відмітив кулінарний експерт.

Євген Клопотенко навів кілька прикладів, щоб українці краще зрозуміли його твердження. Зокрема, кулінар розповів, що є така гречка – сорту Дев'ятка, яка чудово поєднується із смальцем, медом та хлібом на заквасці.

Є також буряк сорту Бона, який поєднується з карасем, свининою, яйцем та креветкою. Тим часом пшениця сорту Богдана поєднувалася з гарбузом та обліпихою. А соняшник сорту Богун поєднувався з топінамбуром, пергою, олією, вершками та квітками соняшника.

"Тобто якщо це був буряк, то не просто буряк, а певного сорту. Якщо пшениця, то пшениця певного сорту. Щоб познайомитися ближче з українськими продуктами, відчувати їхню особливість і знати їх на ім'я", - додав Євген Клопотенко .

Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.

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