Дружина популярного українського музиканта Сергія Бабкіна та його концертний директор Сніжана Бабкіна, яка народила трьох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу дівчина показала чарівні кадри зі своєю молодою мамою та привітала її з днем ​​народження.

На фотографіях можна побачити маму Сніжани у різних локаціях та образах. Так, то вона проводить час із онуками та рідними, то збирає гриби в лісі, то тримає в руках смачний крендель, то терпить примхи кішки, то просто гуляє. При цьому можна помітити, як добре і молодо вона виглядає і як сильно Сніжана на неї схожа.

У підписі до публікації Бабкіна трепетно ​​привітала маму з днем ​​народження: "Мамочка, з Днем Народження! З ювілеєм! З новим роком!Нехай складні життєві ситуації залишаються в минулому році. А новий досвід дасть тобі нову можливість Засяяти! Нехай усі бажання виконуються! А твоя енергія Жіночності, Любові, Творчості наповнить твоє Зараз і зробить щасливим твоє Завтра! І скорішої ПЕРЕМОГИ в кожен наш дім! В кожне наше СЕРЦЕ!".

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