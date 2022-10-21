Дружина популярного українського музиканта Сергія Бабкіна та його концертний директор Сніжана Бабкіна, яка народила трьох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу дівчина показала чарівні кадри зі своєю молодою мамою та привітала її з днем народження.
На фотографіях можна побачити маму Сніжани у різних локаціях та образах. Так, то вона проводить час із онуками та рідними, то збирає гриби в лісі, то тримає в руках смачний крендель, то терпить примхи кішки, то просто гуляє. При цьому можна помітити, як добре і молодо вона виглядає і як сильно Сніжана на неї схожа.
У підписі до публікації Бабкіна трепетно привітала маму з днем народження: "Мамочка, з Днем Народження! З ювілеєм! З новим роком!Нехай складні життєві ситуації залишаються в минулому році. А новий досвід дасть тобі нову можливість Засяяти! Нехай усі бажання виконуються! А твоя енергія Жіночності, Любові, Творчості наповнить твоє Зараз і зробить щасливим твоє Завтра! І скорішої ПЕРЕМОГИ в кожен наш дім! В кожне наше СЕРЦЕ!".
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
Українців попередили про наслідки, якщо не будуть економити світло: "Треба бути готовими..."
Окупанти можуть підірвати велику ГЕС: якому регіону загрожує повінь і що це дасть ворогові
Гіркіна, за якого призначили нагороду, помітили на вулиці, як він тепер виглядає: "От і навоювався"
"Катя загинула": лідер "Воплі Відоплясова" Скрипка повідомив про трагедію з молодою музиканткою
Нагадаємо, "Велика честь": екс-дружина Дзідзьо SLAVIA влаштувала вуличний концерт для українських захисників.
Як повідомляла Politeka, "Все обнуляється": екс-дружина Потапа Горова здивувала зміною іміджу, з'явилося фото.
Також Politeka писала, що "Змінився погляд": схудла Зарицька з KAZKA показала, як тепер виглядає, фото.