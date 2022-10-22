Дружина актора студії "Квартал 95" Степана Казаніна Наталія, яка народилася та половину життя прожила в рф, тепер страждає від своїх колишніх співвітчизників.

На своїй сторінці в Instagram дружина коміка розмістила емоційний пост, в якому поділилася переживаннями.

"Країна поринула у темряву... Темряву підвалів і холодних квартир... Світ звузився як повітряна кулька, що бачила види. Пильна і зморщена... Випустила повітря, змушуючи економити життєво важливий кисень... Тиша. Така пронизлива, що змушує включити на повну гучність думок... Їх так багато. Цілий оркестр, що грає кошмарну какофонію. Так! Барабанний дріб! Виудити головне! Зарядити при першій нагоді телефон і власну батарейку. Тут тиша на допомогу", - пише Наталія Казаніна.

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"Страх. Ні, це зовсім не він! Швидше втома, незгода, протест! Це не наше життя! Ми повинні збирати дітей до школи, а не до бомбосховища. Сусіди ховаються в укритті з грудним малюком. Дівчинка. Зовсім крихітка. Мама каже, вона навіть краще спить у темряві. Ангел краще спить у темряві, у підвалі! Що трапилося з цим світом? Коли система світобудови дала збій і породила чергового диктатора? Чому творення не в пошані? Доки земля-матінка терпітиме маніяка, на рахунку якого тисячі життів? Не розумію... Не приймаю!", - додала Казаніна.

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