Як пише Politeka.net, Сніжана Бабкіна – відома українська актриса, яка вийшла заміж за музиканта Сергія Бабкіна. У зірки є син від перших стосунків Артур, а також двоє дітей від Сергія – Єлисей та Веселіна. Не забуває Сніжана і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

На цей раз Сніжана показала Єлисея, якому робила масаж.

"Мамочкам на замітку

Щоранку та ввечері ми робимо «Рейки-рейки. Шпали-шпали».

Із кожним днем ​​історія зростає. Щодня з'являються нові герої. П'ятихвилинний масаж перетворюється на півгодинну казку", - написала Сніжана.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Які ви солодкі", "Можна до вас на масаж", "Чудово, ви класна мама", "Ми так робимо щовечора", "Такий масажик мені тато робив у дитинстві, а тепер я своїм дітям", "Класно! теж таке практикуємо! Спочатку я роблю масаж синові, потім син мені) і регоче)", "А що без штанів? Обов'язково в трусах перед дитиною ходити?".

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