Популярна українська блогерка Ганна Богдан, яка була переможницею реаліті-шоу "Холостяк", зараз живе окремо від екс-коханого та головного героя проекту Михайла Залівака. Пара заявила про розставання, хоча з'являлася на святах один одного та дивувала спільними кадрами.

Нині Ганна постаралася максимально захистити тему особистого життя від уваги громадськості. Щоб уникати непотрібних питань, Богдан також показує в Інстаграмі лише особисті кадри.

На цей раз їй вдалося привернути увагу цікавим увечері. Убрана Ганна в червоній сукні також змогла захопити схудлою фігурою:

"Неймовірна сукня. Люблю їздити нічним Києвом під українські пісні" - написала Богдан.

Також раніше Ганна виклала кадри із нової фотосесії, на яких з'явилася у стильному образі.

Як видно, на нових фотографіях Ганна знята в цікавій локації, на одному з фото майстер поправляє їй зачіску. Перед камерою блогерка з'явилася у стильному темному тренчі з поясом, що підкреслив струнку фігуру дівчини. Її волосся з вологим укладанням розпущене, а на обличчі легкий макіяж та модні сонцезахисні окуляри.

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