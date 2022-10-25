Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шемаєва) стала студенткою музичного коледжу Берклі у Бостоні. Причиною того, що Jerry Heil вилетіла в США, є спеціальність, яку отримуватиме. Про це вона розповіла в інтерв'ю для ранкового проекту "Сніданок з 1+1".
Jerry Heil навчалася і в Україні, проте тут не було такої спеціальності. А в США тепер навчатиметься тієї справи, якою по-справжньому горить.
"Я пішла вчитися туди, тому що у нас немає такої спеціальності. Це film scoring – я писатиму музику до фільмів. Це була моя давня мрія протягом усього мого життя. Я пам'ятаю, що коли в нас надходила вчитися, тому що я і тут отримувала освіту, я вибирала, ким же я стану, я хочу співати чи хочу бути музикантом і вступила взагалі на хороводиригентську. А сюди вже пішла конкретно, чим я горю", – пояснила Jerry Heil.
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Варто зазначити, що Jerry Heil виграла грант, який покрив чверть вартості навчання у Берклі. Решту суми українська співачка має заплатити сама інакше її виженуть з коледжу і вона не зможе втілити свою мрію в життя.
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