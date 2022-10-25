Дмитро Монатик опублікував фото та відео з благодійних концертів та розповів, що всі зібрані кошти будуть передані фандрайзенговій платформі UNITED24.

Як повідомляє Politeka.net, український мультиартист Дмитро Монатик провів благодійний аукціон, що дозволило йому зібрати ще більше коштів для допомоги. На своїй сторінці в Instagram поділився скільки грошей йому вдалося зібрати для України за три концерти в рамках благодійного туру ART Оборона.

Дмитро Монатик опублікував фото та відео з благодійних концертів та розповів, що всі зібрані кошти будуть передані фандрайзенговій платформі UNITED24. Він також подякував українській радіоведучій Олені Панові, яка погодилася провести благодійний аукціон перед концертами світового туру ART Оборона.

Як розповів Дмитро Монатик, за три концерти йому вдалося зібрати понад 113 тисяч гривень. Усі кошти наприкінці світового туру музикант віддасть платформі UNITED24, яка допомагає українцям, які постраждали від війни.

"Неймовірно вдячний Альоні за те, що погодилася на пропозицію провести благодійний аукціон перед концертами світового туру ART Оборона. Це дозволить нам зібрати ще більше коштів на важливі благодійні місії України. Усі гроші з проданих лотів ми передаємо платформі UNITED24, з якої ми продовжуємо плідно працювати разом і збирати кошти у благодійному турі для українців, які постраждали від російської агресії", — повідомив Монатик.



Нагадаємо, що Монатік згадав, як проводив час з синами до війни.

Як повідомляла Politeka, Монатік дав перше інтерв'ю за три місяці, розгнівавши українців.

Також Politeka писала, що Монатік в Ірландії дав благодійний концерт і розлютив українців.



