Популярна українська блогерка та одна з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк" Юлія Бельченко, яка отримала миле прізвисько "Зайка", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала незвичайне відео, в якому показала всю свою красу в нескромному вбранні.

У короткому відео можна побачити, як Юлія епатажно позує фотографу в кімнаті з тьмяним світлом. Перед камерою вона з'явилася у вузькій короткій сукні шкіряної текстури та пастельного відтінку, яка ідеально легко по фігурі, підкреслюючи всі округлості. Волосся дівчини зібрані у високий хвіст на маківці, а на її обличчі яскравий макіяж, вона млосно дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Бельченко написала: "Жіночність". А шанувальники відразу почали коментувати її нове відео: "Красуня. Юлечко, ви чарівність", "Супер!", "А хто робить Вам такі зйомки?", "Відео просто круте", "Дуже круто", "Спокуслива дівчина", "Красуня", "Дуже красива", "Така красива і чарівна".

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