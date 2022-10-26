Популярна українська співачка Оля Полякова, яка ще до війни стала суддею нового сезону вокального шоу "Голос країни", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася у соцмережі яскравим фото та розповіла про особливу дату.

Як виявилось, цього дня 26 жовтня Оля традиційно влаштовувала великий сольний концерт у Києві. Звичайно, під час війни зробити це вона не змогла, але вигадала щось особливе.

"Для нас з вами 26 жовтня давно стала особливою датою - днем зустрічі з моїми прихильниками з усієї країни на грандіозному концерті в Києві. Впевнена, що надзвичайна енергетика цього дня надасть потужного поштовху великій справі, яку ми сьогодні розпочинаємо. В наших з вами силах забезпечити українським військовим медичну реабілітацію у найкращих центрах країни. Мені випала честь стати амбасадоркою такої важливої доброчинності разом із Національним реабілітаційним центром НЕЗЛАМНІ. Сьогодні, 26 жовтня, розпочинаємо збір 1 000 000 гривень на проєкт «Протези для Незламних». Наша ціль — придбати біонічні протези для військових та цивільних українців, дорослих і дітей, які постраждали від війни", - розповіла Полякова у підписі до публікації.

Також у своєму посту Оля розкрила подробиці цього збору, розповіла про партнерів та поділилася емоціями про те, що в Україні є такі професійні медичні заклади, які дають шанс на повноцінне життя людей, які постраждали від війни.

"Маю надію, що кожен з вас зможе долучитися і зробити свій внесок на користь тих, хто потребує цього найбільше. Підтримуємо один одного у найскладніші часи та будемо разом святкувати, коли ця чорна смуга мине. Також прошу вас підтримати й розповсюдити цей пост. Залишаю посилання на збір коштів у шапці профілю!", - додала Полякова.

Нагадаємо, "Краще зима без світла, ніж…": Цимбалюк з "Кріпосної" підтримав українців після ударів по енергетиці.

Як повідомляла Politeka, "Трохи їж вже": Єфросиніна підкреслила фігуру темним вбранням і спантеличила українців.

Також Politeka писала, що "Дівчата в Парижі": Квіткова з "Холостяка" показала розваги за корд2оном далеко від чоловіка, відео.