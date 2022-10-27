Як пише Politeka.net , Кім Кардаш'ян - успішна американська модель та блогер, яка нещодавно відзначала день народження у колі близьких. Причому Кім постаралася відзначитись навіть на невеликій та закритій вечірці тільки для своїх.

Так, цього разу Кім Кардаш'ян показала в Інстаграм з святкування свого 42-річчя.

Для вечірки Кім обрала досить сміливий та відкритий образ, який не приховував її форми та наголошував на привабливості. Цибулю іменинниця доповнила білими босоніжками на шпильках.

«З днем ​​народження мене» - пише Кім під кадрами.

У мережі відреагували: «Мій коханий 🫶🏻; дуже красиво 😍😍; Я люблю тебе, красуня Енджел Кім! це дає наречена, це дає краса. Життя; Я бачу королеву!!; продовжуй гортати; 😹Незвичайний вибір; Мені подобається твій новий колір волосся! ❤».

Іменинниця та гості сіли у приватний літак і мали летіти до Лас-Вегаса, проте через сильний вітер їм довелося повернутися, сімейство Кардаш'ян та близькі подруги вирушили до ресторану.

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