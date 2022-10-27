Росіянин вважав, що українська актриса Анна Кошмал може зробити це "з доброти душевної".

Як повідомляє Politeka.net, українська актриса та зірка серіалу "Сваті" Анна Кошмал була вражена повідомленням, яке отримала нещодавно з росії. Росіянин як ні в чому не бувало написав знаменитості та попросив її заспівати на конкурсі "Студентська осінь". Скріншот із повідомленням Анна Кошмал опублікувала на своїй сторінці в Instagram .

Анну Кошмал вразило те, наскільки далекі росіяни від реальності. У той час, як одна частина російських громадян безжально обстрілює мирні українські міста друга – без зазріння совісті пропонує українці розважити їх "по доброті душевній".

"Привіт, Оренбург на зв'язку. У нас тут конкурс "Студентська осінь", і ми хотіли взяти на конкурс пісню "Мій маленький оркестр", яку ти співала у серіалі. І було б славно, якби ти могла виступити на нашому конкурсі з доброти" Дуже мало, будеш в Оренбурзі з 7 по 10 листопада приблизно", - на повному серйозі написав росіянин.

"Вони там що, у якомусь паралельному світі живуть?!" – обурилася шокована актриса.

Нагадаємо, що зірка "Сватів" Кошмал згадала про попередження, яке отримала напередодні вторгнення Росії.

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