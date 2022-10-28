Цього разу на своїй сторінці в Instagram 56-річна зірка вирішила розгорнуто відповісти на питання, як залишатися красивою, привабливою та щасливою в будь-якому віці.

"А я завжди кажу: «Краса важлива, як зовнішня так і внутрішня, жінка красива, коли вона здорова, дівчатка…» Якщо ти здорова, якщо нічого не болить і ти дбаєш про себе - ти будеш гарна у будь-якому віці. Це шкіра, волосся, це стан нервової системи…", — пише Ольга Сумська.

Вона вирішила відверто поговорити на тему, що хвилює всіх жінок — менопаузу.

"Уявіть собі, жінка 30% свого життя проводить у періоді менопаузи!Тож, в цей період кожна повинна пам‘ятати, що клімакс - це не вирок!!!‼️Ми повинні продовжувати жити щасливим життям і ні в якому разі не терпіти, а йти до лікаря і знаходити рішення через гормональну терапію. При будь яких недомоганнях, як тільки бачите зміни у зовнішності, чи настрою, чи самопочутті - треба йти до лікаря", — наголосила актриса.

Сумська додала, що зараз з нашим темпом життя, стандартами краси і медициною, доглядом за собою - можна бути гарною, бажаною та здоровою в будь-якому віці. Актриса також нагадала про важливісоть регулярного відвідування гінеколога.

"Дорогі наші та прекрасні українки, я хочу, щоб ви говорили про це. Адже менопауза - це не просто приливи жару, пітливість, дратівливість. Це глибша проблема, яка може вести до серйозних проблем у майбутньому. ‼️☝🏻 Будьте завжди здоровими та не забувайте любити себе!❤️", — побажала зірка.

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