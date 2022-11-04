Як повідомляє Politeka.net , популярна співачка та телеведуча Даша Астаф'єва дозволила собі трохи розслабитися та вирушила на відпочинок. Кадрами спокійного дня та вечора артистка поділилася в Інстаграм.

Як відомо, співачка вважає за краще відпочивати не закордоном, а вдома, знаходячи все нові курортні та живописні місця для себе та близьких.

«Такий день, звичайно, що я зникла. Така вражена красою цього красеня, що тепер він буде на всіх фотках, ага?

Обов'язково всім відвідати це місце. Смачно, весело та затишно. Ні, ну подивіться, ми його весь день носили по черзі. Як він пахне… не уявляю, як його завтра готувати. Бо сьогодні вже нема сил» - пише Даша.

Також Астаф'єва вирішила наочно показати різницю між звичайними українцями та типовими росіянами. Причому для цього Даша обрала два фото із минулого двох народів.

Поки пропаганда Росії запевняє, що України ніколи не існувало, артисти продовжують нагадувати про реальність, яку заперечують у Росії: "Ку-ку. У мене все" - впевнено написала Астаф'єва.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви та показала найкращу цибулю в дусі етно-шик.