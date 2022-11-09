Популярна співачка, телеведуча та кума Михайла Хоми (Дзідзьо) Ольга Цибульська показала, як треба поводитись у шлюбі.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала кумедне відео, в якому дала корисну відповідь на випадок сварки з чоловіком.

"Я не для того з дитинства вчилася ходити й розмовляти, щоб, вийшовши заміж, сидіти й мовчати! Чув?!", — каже Оля Цибульська на камеру, розвертається та йде з валізами.

"Кицьки, лишайте 🔥 в коментарях, якщо погоджуєтеся!", — звернулась Ольга до шанувальниць під відео.

Українки в коментарях підтримали співачку:

"Колись моя тітка мене повчала, щоб я була тихою до чоловіка, бо "покірне теля дві матки ссе".. Але я ж не теля😁";

"Та 100%...язик і мова для того даний, щоб розмовляти, і тим більше, коли заміж вийдеш";

"О, так! А якщо це ще солов'їною, то це 🔥";

"Це геніально, я вважаю😂👍 як я сама не додумалась до такого";

"100% правда.. І це стосується не тільки тих, хто заміжня/одружений";

"Не для того мама квіточку виховувала, щоб вона мовчала".

Додамо, Оля Цибульська лише нещодавно розсекретила свого чоловіка, з яким вона в стосунках уже 20 років. Обранцем артистки виявився бізнесмен Сергій Грисюк. Вони почали зустрічатися ще зі школи, коли навчалися в 10-му класі.

Нагадаємо, Цибульська після "бавовни" у Криму замахнулася на Кремль і звернулася до українців.

Також Politeka писала, що Цибульська засвітилася з чоловіком, поділившись щасливим моментом.

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