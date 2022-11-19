Популярна українська співачка, солістка гурту Go-A Катя Павленко, яка разом колективом усі ці місяці з початку війни активно гастролювала за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала фото та відео з незвичайного концерту, на якому лунали хіти "Євробачення".

Так, на фото можна побачити у зборі зірок "Євробачення", які у різні роки представляли Україну, а саме Джамалу, гурт "Калуш" та колектив Go-A. Також Катя показала кадри з іншими зірками цього конкурсу з інших країн. На відео можна побачити виступ Go-A та атмосферу, яка панувала серед глядачів.

У підписі до публікації Павленко написала: "Вечір, який на декілька хвилин повернув нас у минуле життя. Дякуємо, @songfestivalfeest, за можливість обійняти старих друзів та за те, що ви зібрали всіх цих неймовірних людей разом. 20 тисяч глядачів були єдиним цілим і співали в унісон улюблені хіти Євробачення. Особливо нас розчулив момент, коли розпочалась хвилина мовчання, аби вшанувати пам‘ять всіх українців, чиє життя забрала росія. Після цього на весь стадіон прозвучала "Ой у лузі червона калина", яка для всього світу стала піснею надії. Надії на те, що добро переможе зло, а світло — темряву. Дякуємо всім, хто зробив цей вечір незабутнім!".

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