Молода гімнастка, переможниця одного із сезонів «Холостяка» з Максом Михайлюком почала активно вести свій блог. В Інстаграмі Даша Ульянова нерідко інтригує стильними образами, які представляє на нових кадрах з яскравих фотосесій.

Цього разу дівчина знову вразила підтягнутою фігурою, цікавим вбранням та макіяжем. Як правило, Даша намагається показувати різні луки, проте завжди наголошує саме на формах. Після схуднення дівчина стежить за собою особливо ретельно.

«Боже, як гарна 😍; Даша, ти шикарна! 😍😍😍 one love 🫦💞; Мені цікаво, де все ж таки підсушили волосся?)🤔😁; Красуня😍; Красуня❤️; Добре 😍; 😍а коли така як Даша то вдвічі 😍» - пишуть у мережі.

Варто зазначити, про своє перетворення Ульянова говорила неодноразово - вона скинула більше 10 кг, зробила губи, змінила стиль і почала більше піклуватися про здоров'я, щоб не повертатися до краю з минулого.

Більше того, дівчина намагається чесно показати та розповісти, як іноді важко даються зміни. Наприклад, раніше вона поскаржилася на знову набрану вагу і постаралася оптимально виправити, досить активно тренуючись.

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