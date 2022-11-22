Відома артистка, співачка та продюсер прославилася не лише своїми акторськими талантами та яскравими танцями на сцені. Всяко Лопес намагається привернути увагу і до свого зовнішнього вигляду, щоразу роблячи акценти все більш очевидними.

При цьому вкрай рідко вона говорить про сім'ю та дітей, оберігаючи цю свою частину життя. Стосується заборони та теми шлюбу, з недавніх пір Лопес стала місіс Аффлек і домашніх кадрів із чоловіком ще жодного разу не показувала до цього моменту.

Тому сімейні фото з чоловіком і викликають бурхливу реакцію:

«Ох, як я люблю це; Я реально була не готова до сімейної Джен; просто чудово виглядають; молодший поруч один з одним; які щасливі ці двоє; заміжні два серця; дуже рада за них удвох; бог мій, вони так добре виглядають».

Раніше Лопес вирішила згадати перед настанням холодів про свій зимовий та романтичний кліп з минулого. Артистка привернула увагу одразу й квітучим зовнішнім виглядом, підібравши досить модне на той час вбрання.

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