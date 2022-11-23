Як повідомляє Politeka.net, українська співачка та тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова виступила у четвертому ефірі грузинських "Танців із зірками". Співачка та її партнер Макс Єжов перетворилися на героїв мюзиклу "Вечори на хуторі біля Диканьки" Солоху та чорта.

Співачка СолоХа у своїх Instagram-Stories накинулася з критикою на виконавицю Олю Полякову та звинуватила її у "крадіжці" образу.

Виконавиця із псевдонімом СолоХа вирішила, що Оля використала її фішку у вигляді червоної пов'язки на голову, та й увесь образ нібито з неї було списано, а не з персонажа "Вечори на хуторі біля Диканьки". Також артистка розкритикувала і танці Олі Полякової.

"Який жах! Чому я це побачила? Їй до Солохи більше гнучкості та легкості, як мінімум! Мама покаже тобі, бабуся, чия чарівність сильніша. Це вже ти перейшла межу... І кокошник не допоможе!", — заявила СолоХа.

Варто зазначити, що пара Оля Полякова та Макс Єжов у цих образах станцювала квікстеп під пісню "Dancing Lasha Tumbai" Вєрки Сердючки, отримавши 16 балів від журі. Оцінки були не зовсім високими, але це дозволило парі пройти далі.

Нагадаємо, що Полякова в образі Роксолани закружляла в танці з Максом Єжовим.

Як повідомляла Politeka, дочка Полякової похвалилася щасливою зустріччю з батьком, якого давно не бачила.

Також Politeka писала, що Полякова перевтілилась на Солоху і закружляла в танці з "чортякою".