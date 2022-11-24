Популярна телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко розповіла, що відбувалося в неї вдома після масованої ракетної атаки по Україні.

На своїй сторінці в Instagram ведуча розкрила головні новини за 273 день повномасштабної війни. Як повідомила Марічка Падалко, росія 23 листопада випустила по Україні майже 70 ракет, переважно по об’єктах інфраструктури. 51 ракету збила ППО. На Рівненській, Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, всі енергоблоки відключено. Усі енергоблоки Південноукраїнської АЕС у Миколаївській області аварійно зупинені.

Київ, Дніпро, Львів, Хмельницький, Житомир, Одеса, Миколаїв і інші населені пункти залишилися бе світла. Загалом учорашній ракетний обстріл забрав 10 життів. Укренерго повідомило про запровадження аварійних відключень впродовж доби.

Падалко також на власному прикладі розповіла, як після роботи провела вечір удома в Києві, в центрі Шевченківського району.

"1) світла немає, 2) вода є (або її подачу відновили, або не зникала), на роботі на Подолі води не було, і каналізація не працювала, 3) мобільний зв’язок є, мобільний Інтернет - ледь-ледь, тому сьогодні пост без «каруселі», 5) газ є, і колонка працює, 6) опалення є, 7) знайшла на карті найближчий «Пункт Незламності» - ним був позначений дитячий садок на Гоголівський, в якій раніше ходили мої діти. Пішли з сином перевірити, що там. Садок закритий…", — пише ведуча.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.