Вагітна Світлана Тарабарова зберігає оптимізм і каже, що їхня ненависть посилює наше бажання перемогти.

Як повідомляє Politeka.net , ракетна атака з моря і неба росіян розпочалася 23 листопада в обід і завершилася руйнуванням багатьох об'єктів інфраструктури та екстреними відключеннями світла. Втім, ніхто не падає духом, адже переконані – краще без світла, ніж із росіянами. Не падає духом і українська співачка Світлана Тарабарова, яка показала в Instagram, як робила мейк за відсутності світла.

Вагітна Світлана Тарабарова зберігає оптимізм і каже, що їхня ненависть посилює наше бажання перемогти.

"Ох, і нічка! Навпаки у нас усіх прокидається гнів, який ми спеціально спрямовуємо до наших захисників і тоді вона всередині них перетворюється на шалену силу перемоги", - впевнена знаменитість.

Також Світлана Тарабарова розповіла, що вранці зібрала речі посеред темряви, але все ж таки приїхала на інтерв'ю, щоб нікого не підвести. Крім того, їй довелося робити макіяж при світлі ліхтаря, який послужливо їй тримав чоловік.

"Робила мейк і світло знову пропало. Добре, що чоловік у кожній кишені має ліхтарик. Мені здається, що він у минулому житті був скаутом. адже на випадок непередбачених ситуацій він вміє і знає буквально все. Нам із дітьми пощастило", - додала співачка.

Нагадаємо, Тарабарова чесно розповіла про труднощі та заявила, чому їхня родина втратить будинок.

Як повідомляла Politeka, Тарабарова відмовилася критикувати подругу Тодоренко через її мовчання.

Також Politeka писала, що Тарабарова у сльозах розповіла, чому змушена продати свій будинок.