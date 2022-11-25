Христина Решетник показала, що їхній середній син, сидячи в темряві, ледве не плаче і бажає, щоб президент росії владир путін просто зник.

Як повідомляє Politeka.net, Христина та Григорій Решетник виховують трьох синів: старші Іван та Дмитро народилися у 2013-му та 2017 році, а молодший Олександр з'явився на світ наприкінці листопада 2020 року. Щаслива мама хлопчиків часто постить із ними фото та відео. Кілька годин тому вона показала в Instagram зворушливе звернення середнього сина.

"Я так хочу, щоб Боженька покарав путіна і всіх російських воїнів, і щоб ще білорусів покарав. Тому що вони погані, а наші люди ні. Ми вчимо українську мову і робить все, що можемо, тому що Україна важливіша за росію та Білорусь", - Заявив маленький Дмитро.

Христина Решетник також показала, що їхній середній син, сидячи в темряві, ледве не плаче і бажає, щоб президент росії владир путін просто зник.

"Я хочу, щоб путіна не стало. Тому що він погана і зла людина. Або нехай приїде в Україну, ми її тут навчимо", - додав син Христини та Григорія Решетника.

"Дорослі розмови маленького українця. Як би дітей не оберігав від усього цього, вони все самі знають і відчувають слухайте до кінця", - підписала кадри Христина Решетник.

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