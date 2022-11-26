Як пише Politeka.net , Софія Ротару – легендарна українська співачка, яка стала Національною легендою України. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Незважаючи на це, після повномасштабного вторгнення її сина Руслана з онуком Анатолієм затримали при спробі перетнути кордон. Не забуває Ротару про Інстаграм, де ділиться з фанатами своєю творчістю, а також особистими кадрами.
А цього разу зірка знову вирішила перервати мовчання та згадати про важливу дату – 26 листопада.
"День вшанування жертв голодоморів", - написала Ротару.
А до цього зірка поділилася фото із Маршинців.
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"Приїхала у місце сили!
Тут я народилася, росла, пішла до школи. Тут я почала співати. Рідні Маршинці нагадали мені, як важливо не втратити почуття причетності до своєї Землі, відчувати зв'язок із тими, хто дав тобі життя, виховав та підтримував у твоїх починаннях”, - написала зірка.
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А ще Politeka повідомляла, що Ротару без зайвого пафосу вразила несподіваним чином, засумувавши за чоловіком
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