Як пише Politeka.net , Софія Ротару – легендарна українська співачка, яка стала Національною легендою України. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Незважаючи на це, після повномасштабного вторгнення її сина Руслана з онуком Анатолієм затримали при спробі перетнути кордон. Не забуває Ротару про Інстаграм, де ділиться з фанатами своєю творчістю, а також особистими кадрами.

А цього разу зірка знову вирішила перервати мовчання та згадати про важливу дату – 26 листопада.

"День вшанування жертв голодоморів", - написала Ротару.

А до цього зірка поділилася фото із Маршинців.

"Приїхала у місце сили!

Тут я народилася, росла, пішла до школи. Тут я почала співати. Рідні Маршинці нагадали мені, як важливо не втратити почуття причетності до своєї Землі, відчувати зв'язок із тими, хто дав тобі життя, виховав та підтримував у твоїх починаннях”, - написала зірка.

Нагадаємо, серце навпіл: Ротару перервала мовчання, відреагувавши на новий ракетний удар

А ще Politeka повідомляла, що Ротару без зайвого пафосу вразила несподіваним чином, засумувавши за чоловіком

Також Politeka писала, що засмучена Софія Ротару розповіла про трагедію, яка сталася



