Як повідомляє Politeka.net, відомий український музикант, а з 24 лютого і військовослужбовець Олег Михайлюта , більш відомий під псевдонімом Фагот, поділився розповіддю свого знайомого лікаря, який дуже яскраво демонструє зміни у житті українців у реаліях війни. Історією лікаря він поділився на своїй сторінці в Інстаграм.
За словами Фагота, тепер люди, записуючись на прийом до лікарні, виходячи із графіків обстрілів міста російськими окупантами.
"Знайомий лікар нещодавно у пацієнтки запитує: "Вам зручніше в п'ятницю або в понеділок на прийом?" А вона йому: "Давайте в п'ятницю, тому що у понеділок у нас обстріли". Ми – вічна нація. Ми непереможні", – поділився лідер гурту ТНМК.
Крім того, музикант опублікував знімки, на яких позував біля Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві.
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У коментарях під публікацією шанувальники ділилися власними історіями про те, як війна вплинула на них: "Саме так я записувалася в перукарню", "Я так само говорю зі своїм косметологом", "Моя відповідь така ж, коли на курси записувалася", "Справжня хоробрий козак!", "Я все більше захоплююсь українцями і не можу зупинитися".
Нагадаємо, що Фагот вивернув брудний виворіт "Танців з зірками".
Як повідомляла Politeka, Фагот, який брав участь у шоу "Танці з зірками", написав відвертий пост.
Також Politeka писала, що схудлий Фагот вразив змінами в зовнішності.