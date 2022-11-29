За словами Фагота, тепер люди, записуючись на прийом до лікарні, виходячи із графіків обстрілів міста російськими окупантами.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український музикант, а з 24 лютого і військовослужбовець Олег Михайлюта , більш відомий під псевдонімом Фагот, поділився розповіддю свого знайомого лікаря, який дуже яскраво демонструє зміни у житті українців у реаліях війни. Історією лікаря він поділився на своїй сторінці в Інстаграм.

За словами Фагота, тепер люди, записуючись на прийом до лікарні, виходячи із графіків обстрілів міста російськими окупантами.

"Знайомий лікар нещодавно у пацієнтки запитує: "Вам зручніше в п'ятницю або в понеділок на прийом?" А вона йому: "Давайте в п'ятницю, тому що у понеділок у нас обстріли". Ми – вічна нація. Ми непереможні", – поділився лідер гурту ТНМК.

Крім того, музикант опублікував знімки, на яких позував біля Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві.

У коментарях під публікацією шанувальники ділилися власними історіями про те, як війна вплинула на них: "Саме так я записувалася в перукарню", "Я так само говорю зі своїм косметологом", "Моя відповідь така ж, коли на курси записувалася", "Справжня хоробрий козак!", "Я все більше захоплююсь українцями і не можу зупинитися".

Нагадаємо, що Фагот вивернув брудний виворіт "Танців з зірками".

Як повідомляла Politeka, Фагот, який брав участь у шоу "Танці з зірками", написав відвертий пост.

Також Politeka писала, що схудлий Фагот вразив змінами в зовнішності.