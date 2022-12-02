Танцюрист Влад Яма, зірка "Танців зі зірками", який втік у США, звернувся до фанатів російською мовою.

Як пише Politeka.net , Влад Яма – відомий український танцюрист і хореограф. Зірка судив проекти "Україна має талант" та "Танці з зірками". А після повномасштабного вторгнення Влад узяв дружину з дитиною та виїхав з України. Сам зірка зазначав, що йому вдалося перетнути кордон ще до обмежень. Але колега Влада Євген Кіт поставив питання, як можна було встигнути виїхати, якщо обмеження почали діяти о 5:20 ранку.

Не забуває Влад і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вийшов в ефір і російською звернувся до фанатів.

"Так, звичайно, біг це відмінне заняття, але останнім часом почав згадувати якісь свої старі травми танцювальні - поперек, коліна, шию почало прострілювати", - сказав Влад.

Варто зазначити, що зірка при цьому намагається писати у своєму блозі українською мовою, чого не скажеш про промову артиста.

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