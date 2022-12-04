На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати тарт-татен на рубленому тісті.

"Моя бабуся завжди в цю пору випікала яблучні пироги. Їхній аромат з духовки я, напевно, ніколи не забуду. Як мало тоді було потрібно для щастя) А зараз я у бабусі крутий шеф, тому ми будемо готувати тар-татен😅", — пише Володимир Ярославський.

На форму 28см нам знадобляться такі інгредієнти:

1300-1400 г яблук

190г цукру

60г вершкового масла

Для тіста:

210г борошна

140г вершкового масла

60г крижаної води

сік лимона (лимонна кислота)

сіль

"Починаємо з тіста. Ви будете здивовані, як воно схоже на листкове! Усі інгредієнти мають бути холодними, а вершкове масло 82.5%❗️Краще робити прямо на столі! У борошно натираю на великий тертушці вершкове масло (думаю, так зручніше), або ножем ріжу масло на пластинки, роблю швидко, щоб суміш не нагрівалась і масло не розм’якшувалось. Коли всі шматочки стали схожі на пластинки у борошні, починаю збирати тісто у купу і в середину ллю підкислену лимоном воду і сіль. Обережно перемішую усе, і просто зліплюю разом", — пояснює зірка"Мастер Шеф".

Це тісто іноді називають швидке листкове. Оті шматочки масла, що залишились, дадуть тісту розшарування. Далі тісто загортаємо в плівку і ставимо в холодильник.

Яблука чистимо, нарізаємо на 4 частини “дольками”. На пательню висипаємо цукор, вмикаємо вогонь і чекаємо, поки цукор почне плавитись, потім повільно перемішуємо лопаткою, щоб утворилась досить таки красива карамель. Треба слідкувате за кольором - він має бути насиченим, як чай. Потім відставляємо пательню, додаємо шматок вершкового масла, топимо його і прямо в цю пательню починаємо складати яблука на бочок, один біля одного. Частину яблук, що не влізла, ріжемо дрібніше і наповнюємо повністю пательню.

"Дістаю тісто з холоду і починаю розкачувати, складаючи його просто пополам, як листкове, рази 3-4, останній раз роблю коло на 1-1.5 см більше форми і кладу його на яблука, трохи загортаю краї по бортиках і ставлю у розігріту духовку до температури 175-180, приблизно на 30-35 хвилин. Дістаю тарт, даю постояти 10 хвилин, перевертаю прямо на тарілку і подаю гарячим. З морозивом буде неймовірно смакувати!", — додав Володимир Ярославський.

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