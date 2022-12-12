Співачка Ганна Трінчер розповіла про біду, яка з нею сталася перед концертом, поділившись із фанатами.

Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, актриса та блогерка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу артистка вирішила поділитись своїм нещастям.

"Я впала зі сходів і пошкодила ногу ... Я була дуже засмучена: (І не через те, що було боляче", - написала Трінчер у своєму сторіс.

"Коротше, у мене походу забій. Просто, якби завтра не був дуже важливий день, я б так не засмучувалася, чесно. Завтра просто дуже важливий день. Я там танцюватиму 24/7", - сказала Трінчер.

"Це сталося тупо перед виходом на сцену", - продовжила Трінчер у своїх сторіс.

"Наступного дня. 1. Зйомка важливого кліпу на підборах усю ніч. 2. Дуже важливий виступ, який транслюватимуть на головних каналах у новорічну ніч", - написала зірка на ще одному сторіс.

Нагадаємо, Ганна Трінчер зважилася на кардинальну зміну іміджу, звернувшись за порадою.

А ще Politeka повідомляла, що Трінчер зобразила ситуацію, в якій себе впізнали всі українці.

Також Politeka писала, що Трінчер похвалилася модною обновкою, яку дозволила собі у чорну п'ятницю.



