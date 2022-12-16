Як пише Politeka.net, Злата Огневич - відома українська співачка, яка посідала третє місце на "Євробаченні". Минулого року знаменитість стала головною героїнею шоу "Холостячка", де переміг Андрій Задворний, але пара не змогла побудувати стосунки. А нещодавно Огневич випустила пісню "Як мне быть", через що в мережі почалися суперечки, кого сплагіатила Злата. Зірка вирішила відреагувати на звинувачення у своєму ТікТок, поділившись новим відео.

"Допоможіть, тому що я заплуталася! То на кого плагіат? На Біллі Айліш, KOLA, The Hardkiss, Sia чи Крістіна Солової?", - написала співачка у своєму блозі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Усі пісні (мелодії) вже були створені до нас. тому зараз (свідомо чи несвідомо) це все повторюємо. Злато, співай!", "Більше на Біллі Айліш схоже схоже", "як ніжно, неймовірне виконання", "у мене професійна деформація вокальна, і я під час сопілки чую "щедрик щедрик", бо з дітьми вчимо на вокалі цю пісню".

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А ще Politeka повідомляла, що "Майстер Шеф" Клопотенко несподівано висловився, що думає про Злата Огневича.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич зачепила українців новим відео у вигляді сповіді



