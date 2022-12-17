Як пише Politeka.net , Марта Адамчук - відома українська співачка, яка стала однією з чотирьох виконавиць "Жіночого кварталу". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Адамчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Марта показала ефектний образ у чорній кофтині.

"А у вас також дні тижнів мають кольори?)", - запитала Марта, звертаючись до українців.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі під публікації:

"Боже, яка ж ти красива", "Ага, як перемішана палітра. І щоб створити з цього місива шедевральний день, потрібно постаратися)). Та досить зазирнути в ці карі очі, і фарби самі лягають так як треба))", " Так, звичайно", "Неймовірно просто", "Боже, яка ви красива", "Так чудово, так чарівно і так красиво".

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