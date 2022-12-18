У восьмому випуску проєкту Топольський повідомив, що наступний тиждень буде тижнем самоврядування, і ініціатива щодо побачень належатиме не йому, а дівчатам. Алекс залишив кілька порожніх запрошень та поставив умову - це має бути три індивідуальних побачення й одне групове. Коли "Холостяк" покинув зал церемонії троянд, дівчата почали скандалити за право особистої зустрічі. В результаті однією з щасливиць, які підуть на індивідуальне побачення, стала Саша Мудра.

На своїй сторінці в Instagram Олександра похвалилася цією перемогою.

"Я ні на мить не сумнівалася у своїй силі характеру, бо в мене завжди вистачає аргументів, щоб відстояти свою позицію, тож наступного тижня індивідуальне побачення моє. Було дуже хвилююче, хотілося здивувати Алекса і як ви вже знаєте з креативом у мене все добре, тому треба було переплюнути саму себе, а це завжди нелегко. З нетерпінням чекаю нашу зустріч❤️", — пише одна з фавориток Алекса Топольського.

Вона також прокоментувала виліт із шоу її конкурентки Аліни.

"P.S. Нарешті людина, яка дратувала мене більше за всіх покинула проект, та ще й як негарно та невдячно покинула. Я просила подарувати мені повітряну кульку на цю честь, але залишилася тільки з посмішкою, чого мені більш ніж достатньо", — додала Саша Мудра.

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

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