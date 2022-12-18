Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка була головною героїнею шоу "Холостячка". Зірка також посідала третє місце на Євробаченні. Не забуває Огневич і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Злата поділилася фото, де позувала поряд із Катею Павленко, солісткою гурту Go_A.
"Ми це зробили!
Дякую всій команді "Суспільне" за організацію та можливість стати частиною нацвідбору на Євробачення 2022 року. Вітаю Катю Павленко з дебютом у ролі ведучої, ти неймовірна! Була щаслива поділити сцену з тобою. Чекаємо на результати, впевнена, що переможе найдостойніший.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Злата, на жаль, Ви не берете участі", "Гарні дівчата, взагалі", "Злата, добре відпрацювала", "Хочеться вас побачити у журі або у ролі учасника наступного року".
Нагадаємо, Огневич після скандалу з плагіатом похвалилася уривком із нової пісні
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