На своїй сторінці в Instagram спортсменка поділилася з українцями корисною порадою.

"Я люблю фразу: "не порівнюй свій початок з чужою серединою", саме з подібних порівнянь починається гріх номер два, ЗАЗДРІСТЬ.

Ви могли відчувати прояви заздрощів у знайомих або знаходити це в собі, вона, як отрута, розтікається по вашій особистій історії. Є нормальна конкуренція, вона змушує тримати поставу, як корсет. Наприклад, дві компанії, що займають одну нішу (згадайте фільм Ford v Ferrari)", — пише Ганна Різатдінова.

За словами зірки, конкуренція можлива, коли ви приблизно рівні. Заздрість має іншу основу, вона починається там, де людина знаходить вигаданого конкурента та намагається знецінити чужу працю.

"У гру вступають виправдання, приниження, звинувачення, обговорення за спиною, адже в очах ваших заздрісників, ілюзія рівності, їм здається, що вони рівні чи навіть краще, а ви несправедливо успішні, привабливі чи красиві. Багато виправдовують заздрість натхненням, але натхнення потрібно шукати всередині, спираючись на свої бажання та можливості, удосконалюючи їх, а не через визнання власної неспроможності поряд з кимось більшим. Заздрість - це саморуйнування. Спрямовуйте свою енергію на творення і прощайтеся з людьми, які хочуть зруйнувати вас отруйними словами чи діями, — різко та без жалю", — наголосила Різатдінова.

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