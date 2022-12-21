У спільному треку артистів шанувальники обурилися рядками "Воля — це дівчина, шо любить дім, тільки рускім би не дала". На офіційній сторінці KALUSH в Instagram виконавець спробував пояснити, що хотів сказати насправді.

"У цьому рядку я заклав зовсім інший зміст, від того що ви почули. Я писав про ДІМ, а не про дівчину. ДІМ* би не дала, ДІМ* би не ВІДдала, тому що любить! Загалом, я мав на увазі: - Воля - це дівчина яка любить свій ДІМ, свою Батьківщину, (трек цей же про неї, а не про дівчину) і цей ДІМ вона б не віддала “руским”. Але при написанні, хто пише музику, той мене зрозуміє, часом ми скорочуємо якісь слова, якісь прибираємо, щоб воно влізло по звучанню. Вже розумію, що я не вдало скоротив, і ви побачили іншу суть, образливу! Образливу, комусь для «Волі», комусь для «Дівчини». За що мені прикро і вибачаюсь, як би це складно не було",— пише Олег Псюк.

Лідер KALUSH назвав критиків пісні хейтерами та поскаржився на "розганяння ворожнечі".

"У будь-якому випадку, цей трек з хорошим посилом, і це зрозуміло кожній свідомій людині. Шкода, що є ті, хто в такі складні для України часи розганяє ворожнечість всередині нашої «Батьківщини» у прямому і переносному сенсі. Не дозволяйте цього робити, і Слава Україні", — додав артист.

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