Як пише Politeka.net , Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська - успішні українські шеф-кухарі та судді "Майстер Шеф". Знаменитості, як і інші зірки, підтримують Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після 24 лютого парочка зайнялася організацією благодійних вечерь, збираючи гроші на підтримку України. Володимир та Ольга також пишуть книгу про українську кухню.

При цьому багато українців підозрюють, що парочка має роман. Зірки не підтверджують це, але всіляко підігрівають чутки. А цього разу Ольга показала, як веселиться із Володимиром. На кадрах, які Мартиновська опублікувала в Інстаграмі, Ярославський заліз на шию колезі. Таким чином шеф-кухареві вдалося дістатися до верхніх полиць, де лежали речі.

"Встигніть до Нового року замовити подарунок", – підписала кадри Ольга.

"Спілкувались з Ярославським і зійшлися на тому, що дуже змінилися пріоритети в тратах. ", - написала Ольга наступного сторіс.

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