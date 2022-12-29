Співачка Оля Цибульська, яка є кумою Михайла Хоми із гурту Дзідзьо, відповіла, який у неї розмір.

Як пише Politeka.net , Оля Цибульська - відома українська співачка, яка стала популярною завдяки шоу "Фабрика зірок", яке виходило ще 2007 року. Артистці вдалося перемогти у першому сезоні проекту. Також Оля стала кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Не забуває Цибульська і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Оля вирішила побалакати з фанатами.

"Запитуй, поговоримо", - написала Цибульська під кадрами.

"Який у тебе розмір погруддя?", - Запитав фанат.

"У Зіброва більше", - лаконічно відповіла Ольга, відбувши жарт від питання.

"Як знайти в собі сили та жити повноцінно?! Здорова дівчина, а не можу народити", - написала фанатка.

"Посилюй сильне в собі. Роби те, що можеш із кайфом, віддачею та енергією", - відповіла Цибульська.

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