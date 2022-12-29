Як пише Politeka.net , Оля Цибульська - відома українська співачка, яка стала популярною завдяки шоу "Фабрика зірок", яке виходило ще 2007 року. Артистці вдалося перемогти у першому сезоні проекту. Також Оля стала кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Не забуває Цибульська і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Оля вирішила побалакати з фанатами.
"Запитуй, поговоримо", - написала Цибульська під кадрами.
"Який у тебе розмір погруддя?", - Запитав фанат.
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"У Зіброва більше", - лаконічно відповіла Ольга, відбувши жарт від питання.
"Як знайти в собі сили та жити повноцінно?! Здорова дівчина, а не можу народити", - написала фанатка.
"Посилюй сильне в собі. Роби те, що можеш із кайфом, віддачею та енергією", - відповіла Цибульська.
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